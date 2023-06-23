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Внешняя политика 23.06.2023 10:12

Глава МИД Азербайджана считает возможным заключение в 2023 году мирного соглашения между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов считает возможным заключение в 2023 году мирного соглашения между Баку и Ереваном.

«Если (Ереван – ИФ) проявит волю, и будет не только выступать с заявлениями, но и предпринимать какие-то практические шаги, то, думаю, что потенциально можно прийти к соглашению даже раньше конца года», - заявил Байрамов в интервью Reuters.

«Но если Армения к этому не готова, то подписание договора может быть отложено», добавил глава МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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