Глава МИД Азербайджана считает возможным заключение в 2023 году мирного соглашения между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов считает возможным заключение в 2023 году мирного соглашения между Баку и Ереваном.
«Если (Ереван – ИФ) проявит волю, и будет не только выступать с заявлениями, но и предпринимать какие-то практические шаги, то, думаю, что потенциально можно прийти к соглашению даже раньше конца года», - заявил Байрамов в интервью Reuters.
«Но если Армения к этому не готова, то подписание договора может быть отложено», добавил глава МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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