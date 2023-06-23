Глава МИД Азербайджана считает возможным заключение в 2023 году мирного соглашения между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов считает возможным заключение в 2023 году мирного соглашения между Баку и Ереваном.

«Если (Ереван – ИФ) проявит волю, и будет не только выступать с заявлениями, но и предпринимать какие-то практические шаги, то, думаю, что потенциально можно прийти к соглашению даже раньше конца года», - заявил Байрамов в интервью Reuters.

«Но если Армения к этому не готова, то подписание договора может быть отложено», добавил глава МИД Азербайджана.

Р.Керимов