В Бакинской высшей школе нефти награждены учащиеся LANDAU School

В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) состоялась церемония награждения учащихся LANDAU School Local Curriculum.

Выступивший на церемонии ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил учащихся и пожелал им успехов. Ректор отметил, что Бакинская высшая школа нефти всегда готова проводить такие мероприятия, на которых поощряются достижения учащихся.

Следует отметить, что учащиеся азербайджанского и русского отделений LANDAU School впервые с октября текущего учебного года приняли участие в городских и международных олимпиадах. За этот период они приняли участие в около 10 олимпиадах, в том числе в SASMO, AMO, FISO, по математике и английскому языку, а также в конкурсе «Родной язык», который впервые проводился в масштабе страны. Всего на олимпиадах было награждено 250 учащихся. Некоторые из победителей получили несколько наград.