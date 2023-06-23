В Бакинской высшей школе нефти награждены учащиеся LANDAU School

В Бакинской высшей школе нефти SOCAR (БВШН) состоялась церемония награждения учащихся LANDAU School Local Curriculum.
Выступивший на церемонии ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил учащихся и пожелал им успехов. Ректор отметил, что Бакинская высшая школа нефти всегда готова проводить такие мероприятия, на которых поощряются достижения учащихся.
Следует отметить, что учащиеся азербайджанского и русского отделений LANDAU School впервые с октября текущего учебного года приняли участие в городских и международных олимпиадах. За этот период они приняли участие в около 10 олимпиадах, в том числе в SASMO, AMO, FISO, по математике и английскому языку, а также в конкурсе «Родной язык», который впервые проводился в масштабе страны. Всего на олимпиадах было награждено 250 учащихся. Некоторые из победителей получили несколько наград.
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