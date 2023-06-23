Азербайджан в январе-апреле увеличил экспорт метанола в ЕС на 21%

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-апреле 2023 года импортировали из Азербайджана 90,598 тыс. тонн метанола (рост на 21% год к году) на 32,473 млн евро (рост на 4,5%).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным статистического управления Европейского союза (Евростат), в апреле 2023 года Азербайджан экспортировал в страны ЕС 18,364 тыс. т данной продукции (спад в 2,5 раза) на 6,472 млн евро (спад в 2,9 раза).
В апреле Нидерланды импортировали из Азербайджана 8,926 тыс. т метанола (спад в 3,7 раза) на 2,813 млн евро, Румыния – 6 тыс. т (-18,8%) на 2,456 млн евро, Италия – 3,438 тыс. т (-43%) на 1,203 млн евро.
В январе-апреле Румыния импортировала из Азербайджана 33,938 тыс. т на 13,721 млн евро, Нидерланды – 27,129 тыс. т на 8,252 млн евро, Италия – 20,375 тыс. т на 6,956 млн евро, Испания – 7,157 тыс. т на 2,664 млн евро, Финляндия – 1,999 тыс. т на 0,879 млн евро, а также в небольших объемах продукция поставлялась на Кипр.
В 2022 году страны ЕС, по данным Евростата, импортировали из Азербайджана 261,723 тыс. т метанола (рост в 3,1 раза по сравнению с 2021г) на 101,411 млн евро (рост в 3,4 раза).
Р.Керимов
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