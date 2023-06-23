В Баку не видят необходимости в предоставлении дополнительных гарантий безопасности армянам Карабаха – глава МИД Азербайджана

Официальный Баку не видит необходимости в предоставлении дополнительных гарантий безопасности армянам, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана, и расценивают соответствующие заявления Еревана, как вмешательство во внутренние дела страны, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Мы не принимаем такое предварительное условие… (Еревана о предоставлении дополнительных гарантий - ИФ) по ряду причин. Фундаментальная причина заключается в том, что это внутренний вопрос (Азербайджана – ИФ). Конституция Азербайджана и ряд международных конвенций, участником которых является Азербайджан, обеспечивают все необходимые условия для того, чтобы гарантировать права этой части населения», - заявил Байрамов в интервью Reuters.

По его словам, в рамках реинтеграции в азербайджанское общество жители армянского происхождения, смогут использовать свой язык, сохранять культуру, получать образование на родном языке, как и другие этнические меньшинства в Азербайджане.

Р.Керимов