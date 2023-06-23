Aztrading Service снижает уставный капитал с 241 тыс. до 20 манатов

ООО «Aztrading Service» объявило о снижении уставного капитала с 241 тыс. манатов до 20 манатов. При этом в информации компании не указывается причина снижения уставного капитала. Aztrading Service госрегистрацию в налоговых органах Азербайджана прошло в ноябре 2019 года. Х.Насирзаде

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