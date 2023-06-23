УК Азербайджана в ЮГК в 2022г удвоила чистую прибыль

Чистая прибыль ЗАО «Canub Qaz Dehlizi» (CQD, Южный Газовый Коридор, управляющая компания от Азербайджана) по итогам 2022 года составила $1 млрд 608,399 млн, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Такие данные приведены в аудированной финансовой отчетности общества за 2022 год, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Доходы CQD за 2022 год составили $2 млрд 649,957 млн (рост на 50,3%), себестоимость продаж - $344,916 млн (рост на 4,9%).

По итогам 2022 года операционная прибыль общества составила $1 млрд 979,447 млн (рост на 75,1%). При этом финансовые расходы CQD составили $551,514 млн (рост на 32,1%).

В целом, доналоговая прибыль общества по итогам 2022 года составила $1 млрд 577,816 млн (рост в 1,9 раза).

Согласно данным отчетности, активы ЗАО "Canub Qaz Dehlizi" на конец 2022 года оцениваются в $13 млрд 783,856 млн (рост на 8,8%), в том числе краткосрочные активы - $1 млрд 797,529 млн (рост в 2,2 раза), долгосрочные - $11 млрд 986,327 млн (рост на 1,1%).

Обязательства CQD на начало 2023 года составили $8 млрд 80,539 млн (спад на 6,6%), в том числе краткосрочные - $903,437 млн (рост на 5,2%), долгосрочные - $7 млрд 177,102 млн (спад на 7,9%).

Капитал общества на конец 2022 года равен $5 млрд 703,317 млн (рост на 41,7%), в том числе акционерный капитал - $2 млрд 415,8 млн (не изменился).

ЗАО "CQD" создано для эффективного управления компонентами проекта Южный газовый коридор (ЮГК). Доля SOCAR в капитале общества составляет 49%, государства - 51%.

Основными компонентами проекта ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Общая стоимость проекта ЮГК составляет $38 млрд.

Поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года. В 2021 году объем поставок азербайджанского газа в Европу составил 8,1 млрд кубометров, в 2022г – 11,4 млрд кубометров, на 2023 год поставки запланированы на уровне около 12 млрд кубометров.

В ЕС в настоящее время покупателями азербайджанского газа являются Италия, Греция, Болгария и Румыния. В четвертом квартале 2023 года поставки газа начнутся в Венгрию.

Н.Аббасова