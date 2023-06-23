ЕС запрещает импорт сталепродукции и изделий, для производства которых использовался металл из РФ

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против РФ ужесточил ограничения на импорт товаров из стали, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
Запрещается импорт этих товаров из любой страны, если для их производства использовался российский металл.
Компании, поставляющие металл в страны ЕС, должны будут доказать, что использованные исходные материалы для переработки в третьей стране не были поставлены из России, говорится в сообщении.
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