3M выплатит до $10,3 млрд для урегулирования претензий в загрязнении воды химикатами

Американская 3M Co., выпускающая более 60 тыс. наименований различных товаров, выплатит за 13 лет до $10,3 млрд (в текущих ценах) для урегулирования претензий операторов систем водоснабжения, говорится в пресс-релизе компании.

Претензии связаны с загрязнением воды пер- и полифторалкильными соединениями (ПФАС) - синтетическими веществами, которые не распадаются в окружающей среде, и их попадание в организм считается одной из причин серьезных заболеваний.

Средства, которые 3M обязалась выплатить по мировому соглашению, также помогут тестировать воду на ПФАС и производить её очистку.

"Это соглашение не является признанием вины, - заявили в 3M. - Если суд не одобрит этот документ, или некоторые его условия не будут соблюдаться, 3M готова и дальше отстаивать свои интересы в рамках судебных разбирательств".

Компания рассчитывает зафиксировать доналоговый расход в размере около $10,3 млрд во втором квартале.

Связанные с ПФАС претензии компании также предъявляют власти Нидерландов.

В конце минувшего года 3M сообщила, что выйдет из бизнеса по производству фторполимеров, фторсодержащих жидкостей и добавок на основе ПФАС к концу 2025 года.

Акции компании дорожают на 4,3% на предварительных торгах в пятницу.

3M - многопрофильная диверсифицированная международная производственная корпорация, которая выпускает продукты для самых разных рынков. Она производит широкий спектр товаров - от электроники до канцелярских принадлежностей (в том числе Scotch и Post-it). 3M имеет представительства в 70 странах, ее продукция реализуется в 200 государствах. Штат насчитывает 93 тыс. сотрудников.