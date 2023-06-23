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Эстония планирует увеличить военные расходы

Эстония намерена увеличить военные расходы, несмотря на наступление сложных времен в экономике, заявил президент Алар Карис.

"Нами принято нелегкое политическое решение довести оборонные расходы до 3 процентов валового внутреннего продукта", - заявил он в пятницу в речи на параде по случаю годовщины Дня победы над немецким ландесвером.

"В то же время мы видим наступление сложных времен в экономике Эстонии: закрытие предприятий, сокращение готовности предпринимателей инвестировать, сомнения иностранных инвесторов", - отметил Карис.

По мнению главы государства, "трехпроцентные инвестиции в оборону должны развеять эти сомнения: чем больше будет защищена Эстония, тем более она будет безопасна для экономики, инвестиций и всех людей".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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