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ТЭК 23.06.2023 23:36

Казатомпром объявил о назначении нового операционного директора

Главным директором по производству (Chief Operating Officer, COO) национальной атомной компании "Казатомпром" (КАП) назначен Куаныш Омарбеков, он вступил в должность с 23 июня 2023 года.

Как сообщила пресс-служба компании, в обязанности нового руководителя входит координация и контроль деятельности компании и ее дочерних предприятий по вопросам проведения геологоразведочных работ, недропользования, горно-подготовительных работ, добычи и переработки урана, управления производственными активами.

В разные годы Омарбеков занимал руководящие должности в дочерних предприятия "Казатомпрома", в том числе возглавлял ТОО KAP Logistics. До нынешнего назначения был генеральным директором "Акбастау" - совместного предприятия КАП и "Росатома".

Как уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе компании, ранее должность главного директора по производству "Казатомпрома" занимал Ержан Муканов, назаченный в сентябре прошлого года председателем правления. После этого обязанности COO исполняла управляющий директор по производству Алия Акжолова.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования. Находится под управлением АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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