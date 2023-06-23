Судить о возможных эффектах новых санкций ЕС можно только после их официального опубликования - Песков

В Кремле не готовы рассуждать о возможных эффектах очередного европейского антироссийского санкционного пакета до его опубликования.

О том, как в Кремле расценивают возможные эффекты от введения одиннадцатого европейского санкционного пакета, у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в пятницу.

"Пока детально он не был опубликован. Давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить", - сказал Песков.