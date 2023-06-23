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СНГ 23.06.2023 15:04

Судить о возможных эффектах новых санкций ЕС можно только после их официального опубликования - Песков

В Кремле не готовы рассуждать о возможных эффектах очередного европейского антироссийского санкционного пакета до его опубликования.

О том, как в Кремле расценивают возможные эффекты от введения одиннадцатого европейского санкционного пакета, у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним в пятницу.

"Пока детально он не был опубликован. Давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, САНКЦИИ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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