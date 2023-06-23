Азербайджан после Второй Карабахской войны по-прежнему определяет повестку дня в регионе - Алиев

Сегодня процессы в регионе протекают на основе предложений Азербайджана, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Сегодня Азербайджан является одной из тех стран, которая сама определяет свою судьбу, ни от кого не зависит и не будет зависеть, открыто говорит свое слово и проводит независимую политику. То есть наша страна независима в подлинном смысле этого слова, потому что она способна вести независимую политику, и именно наш военный потенциал, в первую очередь, дает нам эту силу", - заявил Алиев, выступая в пятницу на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей коммандос.

"Мы по-прежнему определяем повестку дня в регионе после Второй Карабахской войны", - подчеркнул Алиев.

Он добавил, что сегодня процессы в регионе по-прежнему протекают на основе предложений Баку, "хотя в первые месяцы после Отечественной войны покровители Армении пытались навязать нам старые тезисы".

"Но мы их категорически отвергли. Сегодня все видят, что силы, которые в свое время требовали для армян Карабаха какого-то особого статуса, уже выступают с совершенно другими заявлениями. Мы видим, что руководители Армении, которые некогда говорили "Карабах - это Армения, и точка", теперь повторяют мои слова "Карабах - это Азербайджан!". То есть все это - результат политики, которую мы проводили в последние два с половиной года", - заявил Алиев.

Р.Керимов