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Оборона 23.06.2023 14:41

Создание ППП в Лачине является показателем сильной политической воли Азербайджана - Алиев

Создание два месяца назад (23 апреля - ИФ) погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в лачинском направлении, является показателем нашей очень сильной политической воли, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Если проанализировать события последних двух с половиной лет, то каждый сможет увидеть, что за каждым нашим шагом стояла сильная политическая воля, сила, логика, международное право, и каждый следующий шаг был логическим продолжением предыдущего", - сказал Алиев в пятницу на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ППП, ЛАЧИН

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