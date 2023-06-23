Создание ППП в Лачине является показателем сильной политической воли Азербайджана - Алиев

Создание два месяца назад (23 апреля - ИФ) погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в лачинском направлении, является показателем нашей очень сильной политической воли, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Если проанализировать события последних двух с половиной лет, то каждый сможет увидеть, что за каждым нашим шагом стояла сильная политическая воля, сила, логика, международное право, и каждый следующий шаг был логическим продолжением предыдущего", - сказал Алиев в пятницу на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.
Б.Рустамбеков
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