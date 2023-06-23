Санду заявила о неуклонном сближении Молдовы с ЕС

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна неуклонно сближается с Европейским Союзом.
"Это этап нашего пути в ЕС, который подтвердил, что у нас есть поддержка европейских стран для построения нашего будущего в европейской семье. Больше всего преобразований происходит на нашем пути к вступлению в Европейский Союз, и мы получаем наибольшую помощь. Благодаря поддержке наших европейских партнеров мы можем улучшить условия в школах и детских садах, модернизировать дороги, строить мосты, водопроводные и канализационные сети, обновлять дома культуры и укреплять потенциал наших учреждений по обеспечению мира и безопасности наших граждан", - сказала Санду в пятницу в видеообращении по случаю годовщины предоставления Молдовы статуса кандидата в члены Евросоюза.
"С каждым этапом мы все ближе к моменту, когда станем европейским государством, и мы будем гордиться тем, что сделали для нашей страны и наших детей", - добавила Санду.
Министр иностранных дел страны Нику Попеску, со своей стороны, заявил, что "вступление в ЕС - самый верный способ обеспечить мир, стабильность и свободу в Молдове". При этом он сказал, что путь к присоединению к ЕС "по-прежнему полон проблем и предстоит еще много усилий, чтобы выполнить строгие критерии и стандарты Евросоюза".
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