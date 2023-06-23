Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку требует от других стран уважения территориальной целостности Азербайджана не на словах, а на деле.
Алиев, в пятницу, выступая на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны заявил, что ВС Азербайджана выполняют и будут выполнять приказы Верховного главнокомандующего.
«Поэтому те, кто обвиняет нас в мстительности, пусть посмотрят на себя в зеркало. Мы требуем не мести, а справедливости. Мы требуем, чтобы соблюдалась справедливость. Мы требуем, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела. Мы требуем, чтобы все страны уважали нашу территориальную целостность не на словах, а на деле, тогда и мы будем с уважением относиться к их территориальной целостности», - отметил президент.
По его словам, азербайджанская армия обладает высокими моральными качествами. «В отличие от Армении, мы не разрушали их города ракетами «Искандер», «Точка» и «Эльбрус», - добавил глава государства.
Алиев подчеркнул, что грязная кампания, проводимая сегодня против Азербайджана, не имеет и не будет иметь никакого значения. «Если никто не смог повлиять на нашу волю во время Отечественной войны (второй Карабахской войны осенью 2020 года – ИФ), то, естественно, никто не сможет повлиять на нее и сегодня», - отметил он.
«Мы отомстили (Армении – ИФ) на поле боя. Но мы никогда не должны забывать зверства армян», - сказал Алиев, напомнив, что в период оккупации азербайджанских территорий армяне сравняли с землей города, разрушили исторические памятники, осквернили и разрушили святыни. «Это сделали наши ненавистные соседи. Международное сообщество, международная общественность и коррумпированные европейские чиновники и депутаты, которые сегодня каждый день посещают Армению, закрывают на это глаза. Что заставляет их совершать эту несправедливость? Двойные стандарты и взятки! Другого объяснения этому быть не может», - подчеркнул президент Азербайджана.
Р.Ахмедов
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