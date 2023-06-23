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Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 69.51 -3.02 Brent 74.14 -2.98

ТЭК 23.06.2023 15:36

Цены на нефть ускорили снижение, Brent у $73,4 за баррель

Цены на нефть ещё больше ушли в минус днем в пятницу на фоне укрепления доллара США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 в пятницу составляет $73,39 за баррель, что на $0,75 (1,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,84 (1,21%), до $68,67 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, растёт в ходе торгов на 0,6%, что понижает привлекательность нефти для держателей других валют.

Ужесточение денежно-кредитной политики рядом ЦБ на этой неделе усилило опасения относительно снижения экономической активности и спроса на нефть в текущем году, пишет Investing.com. Накануне процентные ставки повысили в Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Турции.

Определенную поддержку котировкам оказывают новости о сокращении резервов в США. Данные министерства энергетики, опубликованные в четверг, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тыс. барр.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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