Цены на нефть ускорили снижение, Brent у $73,4 за баррель

Цены на нефть ещё больше ушли в минус днем в пятницу на фоне укрепления доллара США.
Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:24 в пятницу составляет $73,39 за баррель, что на $0,75 (1,01%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,84 (1,21%), до $68,67 за баррель.
Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, растёт в ходе торгов на 0,6%, что понижает привлекательность нефти для держателей других валют.
Ужесточение денежно-кредитной политики рядом ЦБ на этой неделе усилило опасения относительно снижения экономической активности и спроса на нефть в текущем году, пишет Investing.com. Накануне процентные ставки повысили в Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Турции.
Определенную поддержку котировкам оказывают новости о сокращении резервов в США. Данные министерства энергетики, опубликованные в четверг, показали снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей - до 463,29 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тыс. барр.
ВС Азербайджана обладают стратегическим преимуществом на границе с Арменией – Алиев
Мирный договор между Азербайджаном и Арменией должен учитывать поствоенные реалии - Алиев
Баку требует от других стран уважения территориальной целостности Азербайджана не на словах, а на деле - Алиев
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Санду заявила о неуклонном сближении Молдовы с ЕС
Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вступит в силу в субботу
Судить о возможных эффектах новых санкций ЕС можно только после их официального опубликования - Песков
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС