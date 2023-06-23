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Оборона 23.06.2023 15:42

ВС Азербайджана обладают стратегическим преимуществом на границе с Арменией – Алиев

Вооруженные силы Азербайджана занимают выгодные позиции на границе с Арменией, это дает азербайджанским военным стратегическое преимущество, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество», - сказал Алиев, выступая в пятницу на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей коммандос.

По его словам, Азербайджан за последние два с половиной года (после завершения второй Карабахской войны – ИФ) значительно усилил свою армию. «Если Армения и стоящие за ней иностранные родственники не понимают все эти факторы, то пусть пеняют на себя», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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