ВС Азербайджана обладают стратегическим преимуществом на границе с Арменией – Алиев

Вооруженные силы Азербайджана занимают выгодные позиции на границе с Арменией, это дает азербайджанским военным стратегическое преимущество, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество», - сказал Алиев, выступая в пятницу на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей коммандос.
По его словам, Азербайджан за последние два с половиной года (после завершения второй Карабахской войны – ИФ) значительно усилил свою армию. «Если Армения и стоящие за ней иностранные родственники не понимают все эти факторы, то пусть пеняют на себя», - добавил Алиев.
Р.Ахмедов
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