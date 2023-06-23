ВС Азербайджана обладают стратегическим преимуществом на границе с Арменией – Алиев

Вооруженные силы Азербайджана занимают выгодные позиции на границе с Арменией, это дает азербайджанским военным стратегическое преимущество, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество», - сказал Алиев, выступая в пятницу на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей коммандос.

По его словам, Азербайджан за последние два с половиной года (после завершения второй Карабахской войны – ИФ) значительно усилил свою армию. «Если Армения и стоящие за ней иностранные родственники не понимают все эти факторы, то пусть пеняют на себя», - добавил Алиев.

Р.Ахмедов