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Финансы 23.06.2023 15:45

Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-мае выросли на 45%, в мае – на 0,4%

Внешние обязательства банков, действующих в Азербайджане, на 31 мая 2023 года оцениваются в 2 млрд 555,1 млн манатов, что на 45% больше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

При этом в мае внешние обязательства банков выросли на 0,4% или на 11,1 млн манатов (в апреле: + 391,9 млн манатов).

По данным Центробанка, на конец мая чистые иностранные активы азербайджанских банков составляют 5 млрд 445,2 млн манатов, что на 15,3% меньше показателя на конец 2022 года.

При этом в мае чистые иностранные активы азербайджанских банков сократились 0,4% на 22,5 млн манатов (в апреле - увеличились на 837,4 млн манатов).

В 2022 году внешние обязательства банков выросли на 65,7%, чистые иностранные активы – на 10,7%.

Внешние обязательства банков в Азербайджане формируются: из кредитов, привлекаемых от нерезидентов, привлеченных депозитов от нерезидентов, ценных бумаг, размещенных в нерезидентах.

В Азербайджане на конец мая 2023 года лицензию на деятельность имеют 24 банков.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАНКИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВНЕШНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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