Carlsberg Group подписала соглашение о продаже «Балтики»

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса, который представлен пивоваренной компанией "Балтика".
"Вслед за нашим прошлогодним решением продать наш бизнес в России и последующим обширным процессом отделения бизнеса от остальной части Carlsberg Group, Carlsberg сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса", - говорится в сообщении концерна.
Carlsberg уточняет, что отделение российского бизнеса было очень сложным, оно включало около 150 рабочих потоков по бизнес-функциям и инвестиции в оборудование для пивоварен и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России в размере более 150 млн датских крон.
"Сделка подлежит одобрению регулирующих органов в России. Это включает подачу заявок в правительственную комиссию для получения ее одобрения. Кроме того, на сделку распространяются несколько обычных условий, включая одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций", - говорится в пресс-релизе.
Следовательно, сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, констатирует концерн.
Соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы в 2023 году, говорится в пресс-релизе.
ЕС встревожен эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном
США, КНР, Франция, РФ и Великобритания обсудили на экспертном уровне в Каире стратегические риски - госдеп
Баку и Сеул обсудили направления расширения двухстороннего сотрудничества
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
На север Китая пришла аномальная жара
3M выплатит до $10,3 млрд для урегулирования претензий в загрязнении воды химикатами
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС