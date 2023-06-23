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Бизнес и законодательство 23.06.2023 16:27

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже «Балтики»

Carlsberg Group подписала соглашение о продаже российского бизнеса, который представлен пивоваренной компанией "Балтика".

"Вслед за нашим прошлогодним решением продать наш бизнес в России и последующим обширным процессом отделения бизнеса от остальной части Carlsberg Group, Carlsberg сегодня подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса", - говорится в сообщении концерна.

Carlsberg уточняет, что отделение российского бизнеса было очень сложным, оно включало около 150 рабочих потоков по бизнес-функциям и инвестиции в оборудование для пивоварен и ИТ-инфраструктуру на рынках за пределами России в размере более 150 млн датских крон.

"Сделка подлежит одобрению регулирующих органов в России. Это включает подачу заявок в правительственную комиссию для получения ее одобрения. Кроме того, на сделку распространяются несколько обычных условий, включая одобрение регулирующих органов и выполнение определенных условий в ряде юрисдикций", - говорится в пресс-релизе.

Следовательно, сроки окончательного завершения сделки остаются неопределенными, констатирует концерн.

Соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы в 2023 году, говорится в пресс-релизе.

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Тэги: РОССИЯ, CARLSBERG, АКТИВЫ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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