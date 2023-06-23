Банки в Азербайджане за 5 мес. незначительно увеличили число банкоматов и pos-терминалов

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 31 мая 2023 года составляет 3,075 тыс. единиц, что на 0,2% выше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на конец мая 2023 года в Баку установлено 1 602 банкоматов (рост на 0,6%), в регионах - 1 473 (спад на 0,3%).

Число pos-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составило 80,462 тыс. единиц, что на 0,8% больше показателя на конец 2022 года.

При этом в Баку установлено 55,404 тыс. pos-терминалов (рост на 2,9%), в регионах – 25,058 тыс. (спад на 3,6%).

В объектах розничной торговли в отчетный период установлено 78,102 тыс. или 97% всех pos-терминалов.

Б.Рустамбеков