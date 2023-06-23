Казахстанские и грузинские компании инвестируют $50 млн в создание сельхозкластера в Казахстане

Казахстанские и грузинские компании заключили соглашения по созданию производств в сфере АПК с инвестициями $50 млн, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.
"Компаниями ЧК (частная компания - ИФ) Canadian chicken Ltd (Казахстан), "АгроТехМенеджмент" (Казахстан) и Georgian Industrial Group Ltd (Грузия) подписаны коммерческие соглашения, предусматривающие инвестирование порядка $50 млн в строительство завода по производству сельскохозяйственной и специальной техники, а также в создание целого сельхозкластера из завода комбикормов для птиц и животных, птицефабрики и комбикормового завода для рыб на территории Казахстана", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.
Документы подписаны в рамках визита главы казахстанского правительства Алихана Смаилова в Тбилиси.
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