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АПК 23.06.2023 20:28

Казахстанские и грузинские компании инвестируют $50 млн в создание сельхозкластера в Казахстане

Казахстанские и грузинские компании заключили соглашения по созданию производств в сфере АПК с инвестициями $50 млн, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Компаниями ЧК (частная компания - ИФ) Canadian chicken Ltd (Казахстан), "АгроТехМенеджмент" (Казахстан) и Georgian Industrial Group Ltd (Грузия) подписаны коммерческие соглашения, предусматривающие инвестирование порядка $50 млн в строительство завода по производству сельскохозяйственной и специальной техники, а также в создание целого сельхозкластера из завода комбикормов для птиц и животных, птицефабрики и комбикормового завода для рыб на территории Казахстана", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Документы подписаны в рамках визита главы казахстанского правительства Алихана Смаилова в Тбилиси.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРУЗИЯ, КОМПАНИИ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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