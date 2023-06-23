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Финансы 23.06.2023 16:30

Банки в Азербайджане за 5 мес. сократили активы на 2,4%, прибыль – увеличили на 32%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 мая 2023 года оцениваются в 45 млрд 921,8 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2022 года активы банков в Азербайджане составляли 47 млрд 54,9 млн манатов. Таким образом, в январе-мае активы банков сократились на 2,4%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в мае 2023 года по сравнению с апрелем суммарные активы банков увеличились на 0,7% или 339,1 млн манатов.

Объем средств банков на коррсчетах в Центробанке за 5 месяцев сократился в 1,6 раза - до 3 млрд 863,4 млн манатов.

Кредитный портфель банков на конец мая составил 20 млрд 659,3 млн манатов (рост на 5,4% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 837,2 млн манатов (рост на 3,8% - ИФ).

Обязательства банков равны 40 млрд 84,6 млн манатов (спад на 3,3%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 107,7 млн манатов (спад в 2 раза). Депозитный портфель в банках составляет 32 млрд 678,7 млн манатов (спад на 3,2%), в том числе вклады населения - 12 млрд 143 млн манатов (рост на 5,7%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-мае 2023 года составила 437,1 млн манатов (рост на 31,9% по сравнению с 5 месяцами 2022 года - ИФ).

За отчетный период процентные доходы банков составили 1 млрд 385,9 млн манатов (рост на 34,1%), в том числе 1 млрд 20,9 млн манатов по выданным кредитам (рост на 19,7%).

Непроцентные доходы банков составили 480,4 млн манатов (рост на 12,8%).

Процентные расходы банков составили 335,2 млн манатов (рост на 36,8%), в том числе по депозитам – 237,8 млн манатов (рост на 40%).

Непроцентные расходы банков равны 860,4 млн манатов (рост на 24,3%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-мая составила 644,1 млн манатов (рост на 27,9%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 543,2 млн манатов (рост на 34,2%), выплаты по налогу на прибыль – 106,1 млн манатов (рост на 45,1%).

На 31 мая 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 24 банка, в том числе в 9 банках имеется иностранный капитал (на конец 2022г – в 10 банках).

В целом, банки имеют сеть из 483 филиалов (спад на 0,8% по сравнению с показателем на конец 2022 года) и 86 отделений (91 - на конец 2022г).

В банковском секторе Азербайджана работали 23,124 тыс. человек (рост на 1,5% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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