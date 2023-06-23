Банки в Азербайджане за 5 мес. сократили активы на 2,4%, прибыль – увеличили на 32%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 мая 2023 года оцениваются в 45 млрд 921,8 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Как сообщалось ранее, на 31 декабря 2022 года активы банков в Азербайджане составляли 47 млрд 54,9 млн манатов. Таким образом, в январе-мае активы банков сократились на 2,4%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан".
При этом в мае 2023 года по сравнению с апрелем суммарные активы банков увеличились на 0,7% или 339,1 млн манатов.
Объем средств банков на коррсчетах в Центробанке за 5 месяцев сократился в 1,6 раза - до 3 млрд 863,4 млн манатов.
Кредитный портфель банков на конец мая составил 20 млрд 659,3 млн манатов (рост на 5,4% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).
Суммарная капитализация банков в Азербайджане равна 5 млрд 837,2 млн манатов (рост на 3,8% - ИФ).
Обязательства банков равны 40 млрд 84,6 млн манатов (спад на 3,3%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 107,7 млн манатов (спад в 2 раза). Депозитный портфель в банках составляет 32 млрд 678,7 млн манатов (спад на 3,2%), в том числе вклады населения - 12 млрд 143 млн манатов (рост на 5,7%).
По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-мае 2023 года составила 437,1 млн манатов (рост на 31,9% по сравнению с 5 месяцами 2022 года - ИФ).
За отчетный период процентные доходы банков составили 1 млрд 385,9 млн манатов (рост на 34,1%), в том числе 1 млрд 20,9 млн манатов по выданным кредитам (рост на 19,7%).
Непроцентные доходы банков составили 480,4 млн манатов (рост на 12,8%).
Процентные расходы банков составили 335,2 млн манатов (рост на 36,8%), в том числе по депозитам – 237,8 млн манатов (рост на 40%).
Непроцентные расходы банков равны 860,4 млн манатов (рост на 24,3%).
Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-мая составила 644,1 млн манатов (рост на 27,9%).
В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в отчетный период оценивается в 543,2 млн манатов (рост на 34,2%), выплаты по налогу на прибыль – 106,1 млн манатов (рост на 45,1%).
На 31 мая 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 24 банка, в том числе в 9 банках имеется иностранный капитал (на конец 2022г – в 10 банках).
В целом, банки имеют сеть из 483 филиалов (спад на 0,8% по сравнению с показателем на конец 2022 года) и 86 отделений (91 - на конец 2022г).
В банковском секторе Азербайджана работали 23,124 тыс. человек (рост на 1,5% по сравнению с показателем на конец 2022г - ИФ).
Х.Насирзаде
ЕС встревожен эскалацией напряженности между Арменией и Азербайджаном
США, КНР, Франция, РФ и Великобритания обсудили на экспертном уровне в Каире стратегические риски - госдеп
Баку и Сеул обсудили направления расширения двухстороннего сотрудничества
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
На север Китая пришла аномальная жара
3M выплатит до $10,3 млрд для урегулирования претензий в загрязнении воды химикатами
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС