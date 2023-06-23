Кулеба: для успешного контрнаступления Украине нужно больше самолетов, вертолетов и ПЗРК

Для успешного контрнаступления украинским силам необходимо больше самолетов, вертолетов и переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку господство РФ в воздухе - вторая по величине проблема, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Самая большая проблема при контрнаступлении — это устойчивость снабжения артиллерийскими боеприпасами, причем в достаточном количестве. И вторая по величине проблема контрнаступления — господство России в воздухе», - сказал Кулеба британской газете The Telegraph.

Министр отметил, что успех на поле боя действительно зависит от направления, в котором будут идти дипломатические усилия, но призвал не рассматривать это контрнаступление или следующее контрнаступление как решающее.

«Конечно, мы осторожны. Мы осознаем тот факт, что, если достижения на местах не будут восприниматься как успех, голоса, говорящие: “Хорошо, мы пытались, но это не работает в военном отношении, поэтому мы должны усадить их за стол переговоров” станут громче», - добавил Кулеба.

Кулеба также отметил, что Украина все еще пытается убедить Соединенные Штаты поставить дальнобойные ракеты ATACMS.