Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8587 RUR   0.0204 GBR   2.1603 TRY   0.0672

Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 69.51 -3.02 Brent 74.14 -2.98

Дальнее зарубежье 23.06.2023 16:56

Производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине запустят в 2025 году

Компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине, сообщает турецкое издание Akit.

«Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине", - заявил гендиректор Baykar Халук Байрактар.

Ожидается, что завод в Украине откроют уже в 2025 году.

Объем инвестиций составляет $95,5 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ


Похожие новости


Чавушоглу заявил, что США предлагали Анкаре отправить С-400 в Украину Переговоры России, Турции и Украины по зерновой сделке запланированы на 5 мая Украина подписала три контракта с производителем БПЛА Baykar Эрдоган заявил Гутерришу о готовности работать с ООН для урегулирования конфликта на Украине Эрдоган заявляет о продолжении контактов по урегулированию в Украине Эрдоган и Блинкен обсудили помощь Украине и отношения между США и Турцией Эрдоган назвал рискованным решение Запада о поставках танков Украине Благодаря Анкаре решить ситуацию на Украине мирным путем становится все возможнее - глава МИД Венгрии В Стамбуле 22 февраля пройдет саммит, посвященный годовщине российско-украинской войны Эрдоган заявил Зеленскому о готовности Турции содействовать урегулированию ситуации в Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az