Производство Bayraktar TB2 и Akinci в Украине запустят в 2025 году

Компания Baykar получила от Турции лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине, сообщает турецкое издание Akit. «Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Akinci в Украине", - заявил гендиректор Baykar Халук Байрактар. Ожидается, что завод в Украине откроют уже в 2025 году. Объем инвестиций составляет $95,5 млн.

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