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Макроэкономика 23.06.2023 21:34

JPMorgan: рецессия в экономике США может начаться в IV кв. 2023г - I кв. 2024г

Американская экономика может впасть в рецессию в четвертом квартале 2023 года или первом квартале 2024 года, допускают аналитики JPMorgan Chase.

"В отсутствие превентивного смягчения (денежно-кредитной политики) от ФРС (в то время как ее ожидания предполагают еще два повышения (процентных ставок) до конца года) мы прогнозируем более сложную макроэкономическую конъюнктуру для рынка акций во втором полугодии на фоне ослабления потребительских трендов, а котировки к тому времени резко изменятся", - цитирует MarketWatch сообщение аналитиков клиентам.

Когда экономический рост начнет замедляться, инвесторы могут осознать, что котировки сильно завышены, поясняет сетевое издание.

"Некоторые считают, что следующим источником поддержки для рынка во втором полугодии 2023 года отчасти станет опережающая динамика тех, кто сейчас отстает, - пишут аналитики банка. - Однако нам это представляется сложной задачей, учитывая, что отстающие эмитенты, как правило, больше привязаны к циклам, имеют меньше возможностей повышать цены и более чувствительны к изменению процентных ставок".

Сейчас бумаги технологических гигантов, таких как Nvidia Corp. и Microsoft Corp., опережают по доходности так называемые стоимостные (недооцененные) акции более чем на 6%, указывает JPMorgan.

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Тэги: США, РЕЦЕССИЯ, АКЦИИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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