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Дальнее зарубежье 23.06.2023 17:10

ВСУ прощупывают слабые места в обороне противника - Сырский

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что основные силы наступательного резерва еще не введены в бой с РФ, «все еще впереди».

В интервью британскому изданию The Guardian Сырский сказал, что мир должен набраться терпения.

«Все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много инженерных препятствий», - пояснил командующий.

Он также подчеркнул, что Украина сейчас прощупывает слабые места в обороне противника.

«Хочу сказать, что наши основные силы еще не участвовали в боях, а мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди», - заявил Сырский.

Он отметил, что в районе Серебрянского лесничества в Донецкой области шли ожесточенные бои, поскольку Россия перебросила ключевые силы с юга. «Россияне пытаются перехватить инициативу. Так что ситуация действительно сложная», - сказал командующий Сухопутными войсками.

Сырский также призвал не недооценивать противника, отметив крепкую оборону россиян. «Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и строит там прочную оборону, которую довольно трудно пробить», - пояснил он.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ВОЙНА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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