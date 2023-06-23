Объем просрочки по кредитам в Азербайджане в январе-мае сократился на 17,5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-мае 2023 года вырос на 5,5% - до 21 млрд 285,5 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в мае кредитный портфель банков и НБКО вырос на 1,3% или 279,6 млн манатов.

Объем просроченных кредитов на конец мая составляет 490,09 млн манатов (спад за отчетный период на 17,5% - ИФ) или 2,3% всех кредитов (2,9% на конец 2022г).

На 31 мая 2023 года банками с долей государства выдано кредитов на 4 млрд 4229,38 млн манатов (рост на 9,8%) или 19,9% всех кредитов, частными банками - 16 млрд 429,88 млн манатов (рост на 4,4%) или 77,2% всех кредитов. Остальные 626,3 млн манатов (рост на 6,2%) приходятся на долю НБКО.

Из общего объема займов, выданных на конец мая на кредитование в национальной валюте приходится 17 млрд 227,2 млн манатов (рост на 6,4%), в иностранной валюте - 4 млрд 58,28 млн манатов (рост на 1,7%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец мая составляет 19,1% (на конец 2022г - 19,8%).

В структуре кредитных вложений банков и НБКО по состоянию на торговлю и сферу услуг пришлось 3 млрд 359,49 млн манатов (15,8% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, водное хозяйство – 697 млн манатов (3,3%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство - 539,1 млн манатов (2,5%), строительство - 1 млрд 113,4 млн манатов (5,2%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 36,5 млн манатов (4,9%), транспорт и связь – 860,1 млн манатов (4%), на домохозяйства - 12 млрд 362,8 млн манатов (58,1%), остальное - на другие сектора.

При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-мае 2023 года на 9,7% (в 2022 году рост составил 31%).

Х.Насирзаде