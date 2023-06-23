Баку и Сеул обсудили направления расширения двухстороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу со специальным представителем министра иностранных дел Республики Корея Бейком Джухйоном.
"Министр Байрамов отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей, а также наличие широких возможностей сотрудничества между двумя странами во многих сферах", - говорится в сообщении МИД Азербайджана
Спецпредставитель Кореи, в свою очередь, коснулся перспектив развития сотрудничества между Кореей и Азербайджаном в сферах инвестиций, образования, судоходства, разминирования территорий, транспорта, коммуникаций, управления водными ресурсами, менеджмента и других направлений. Он почеркнул, что корейские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.
Стороны также провели обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Н.Аббасова
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