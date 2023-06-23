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Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 69.51 -3.02 Brent 74.14 -2.98

ТЭК 23.06.2023 19:00

Нефть дешевеет

Цена на нефть эталонных марок снижается в пятницу и по итогам всей недели на фоне опасений относительно того, что слишком агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики центральными банками разных стран может столкнуть мировую экономику в рецессию, пишет MarketWatch.

Ухудшение экономической ситуации может привести к сокращению спроса на топливо, что негативно скажется на нефтяных котировках, отмечают аналитики.

"Резкое падение цен на нефть в четверг продолжилось в ходе пятничной сессии, и WTI снова торгуется ниже $69 за баррель", - отмечается в сообщении Saxo Bank. По словам экспертов банка, слабость рынка обусловлена "множественными повышениями ставок Центробанками, за которыми последовали "ястребиные" заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, в которых он указал на вероятность новых увеличений ставок во втором полугодии".

Кроме того, повышается курс американского доллара, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют. Индекс DXY, оценивающий стоимость доллара относительно шести других основных мировых валют, вырос почти на 0,5% в ходе торгов в пятницу.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 снизились на $1,14 (1,5%) - до $73 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,28 (1,8%) и составляла $68,28 за баррель.

С начала недели стоимость нефти упала более чем на 4%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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