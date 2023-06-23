Новак обсудил с королем Бахрейна перспективы работы НК РФ в стране, взаимодействие в рамках ОПЕК+

Перспективы сотрудничества российских нефтегазовых компаний на добычных и геологоразведочных проектах в Бахрейне стали одной из тем встречи вице-премьера РФ Александра Новака и короля страны Хамада Аль Халифы, говорится в сообщении правительства.

Стороны в ходе встречи, прошедшей в рамках визита российской делегации в Бахрейн, также обсудили сотрудничество двух стран в области ВИЭ (возобновляемых источников энергии) и атомной энергетики, рассмотрели вопросы поставок промышленного оборудования, торговли, сельского хозяйства и взаимодействие в области спорта, науки и культуры.

Еще одной темой встречи стало взаимодействие стран в рамках альянса ОПЕК+.

"Формат ОПЕК+ позволяет стабилизировать мировой нефтяной рынок. Это особенно важно в условиях попыток западных стран использовать спрос на энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Основная задача - общими усилиями получить более стабильный и предсказуемый мировой рынок нефти", - сказал Новак в ходе переговоров с королем.

Вице-премьер РФ во время встречи также подчеркнул, что приоритетный характер в рамках сотрудничества двух стран носят задачи увеличения объема и диверсификации товарооборота между Россией и Бахрейном.