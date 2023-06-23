Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8587 RUR   0.0204 GBR   2.1603 TRY   0.0672

Цена на нефть

22.06 $/bbl +/- WTI 69.51 -3.02 Brent 74.14 -2.98

23.06.2023 19:26

США, КНР, Франция, РФ и Великобритания обсудили на экспертном уровне в Каире стратегические риски - госдеп

Представители МИД и Минобороны стран "ядерной пятерки" на прошлой неделе провели переговоры в Каире по вопросу сокращения стратегических рисков, сообщили в пятницу в Госдепартаменте США.

"США организовали встречу экспертов с их коллегами из Китая, Франции, России и Великобритании 13-14 июня в Каире", - говорится в сообщении.

"Эксперты из внешнеполитических ведомств и Минобороны обсудили сокращение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политику", - отмечается в нем.

В Госдепартаменте отметили "профессиональный подход делегаций и включение в переговоры представителей Минобороны".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, СТРАТСТАБИЛЬНОСТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az