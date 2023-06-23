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Внешняя политика 23.06.2023 20:07

ЕС встревожен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией

ЕС выражает обеспокоенность из-за роста напряженности между Азербайджаном и Арменией, ежедневно сообщается об инцидентах со стрельбой, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"ЕС внимательно следит за ростом напряженности в отношениях между Азербайджаном и Арменией в течение последних нескольких недель. При этом ежедневно сообщается об инцидентах со стрельбой", - говорится в коммюнике, опубликованном в пятницу в Брюсселе.

После серии недавних встреч на высоком уровне ЕС продолжает предпринимать усилия, чтобы помочь разрядить эту напряженность и найти взаимоприемлемые решения, сообщил представитель ЕВС.

Ранее в пятницу Совет ЕС распространил документ, в котором сообщалось, что на заседании в Люксембурге 26 июня министры иностранных дел стран Евросоюза будут проинформированы главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем о деятельности председателя Европейского совета Шарля Мишеля по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава Евросовета, как объявлено, проведет следующую трехстороннюю встречу с руководителями этих стран 21 июля в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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