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BMW отзывает в РФ 37,3 тыс. машин из-за возможных проблем старения подушек безопасности

Российское представительство германского автоконцерна BMW (ООО "БМВ Русланд Трейдинг") второй раз с начала года отзывает в России крупную партию автомобилей из-за возможных проблем, связанных со старением механизма подушек безопасности.

Как сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), под очередную отзывную кампанию подпала партия из 37,276 тыс. автомобилей BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), выпущенных с ноября 2006 г. по июнь 2014 г.

Как отмечает агентство, из-за старения механизмов автомобиля может произойти сбой газогенератора подушек безопасности водителя и переднего пассажира. "При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться, и его металлические детали могут причинить травмы", - уточняет Росстандарт.

На всех отзываемых автомобилях бесплатно заменят водительскую и пассажирскую подушки безопасности.

Представители ООО "БМВ Русланд Трейдинг" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

Отзывная кампания BMW по аналогичным причинам проводилась в РФ с конца апреля. Тогда под отзыв подпали 4,736 тыс. автомобилей 2015-2016 гг. выпуска: BMW 1 (серия F20), 2 Active Tourer (серия F45), 2 Coupe (серия F22), 3 Sedan (серия F80), 3 Touring (серия F31), 3 (серия F30), 3 (серия F34), 4 Cabrio (серия F33), 4 Coupe (серия F32), 4 Coupe (серия F36), 4 Coupe (серия F83), 5 Touring (серия F11), 5 (серия F07), 5 (серия F10), 6 (серия F06), 6 (серия F12), 6 (серия F13), M2 Coupe (серия F87), M4 Coupe (серия F82), X1 (серия F48), X5 M (серия F85), X5 (серия F15), X6 M (серия F86) и X6 (серия F16).

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Тэги: РОССИЯ, BMW, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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