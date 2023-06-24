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Жилая недвижимость в ФРГ в I кв. подешевела рекордными темпами - на 6,8%

Цены на жилье в Германии в первом квартале упали на 6,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы снижения стали рекордными с начала отслеживания этих данных в 2000 году.

Стоимость домов в январе-марте относительно предыдущих трех месяцев опустилась на 3,1%.

Наиболее вероятными причинами сокращения спроса со стороны потенциальных покупателей жилья являются повышение ставок по ипотечным кредитам и стабильно высокая инфляция. Это, в свою очередь, вызывает снижение цен на дома, отмечается в сообщении.

В семи крупнейших городах страны (Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кельн, Франкфурт-на-Майне, Штутгарт и Дюссельдорф) в первом квартале стоимость домов на одну или две семьи упала на 10,4% в годовом выражении, в то время как квартиры подешевели на 6,4%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ДОМА, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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