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Финансы 23.06.2023 21:18

Турецкая лира обновила рекордный минимум после решения ЦБ резко поднять ставку

Курс турецкой лиры продолжает снижаться после того, как в четверг ЦБ Турции поднял ключевую процентную ставку сразу практически вдвое, сообщает Trading Economics.

Центробанк повысил ставку по семидневным операциям РЕПО до 15% годовых с 8,5%. Это максимальный уровень с ноября 2011 года.

Нацвалюта торгуется в пятницу на уровне 25,2386 лиры/$1 по сравнению с 24,8866 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. За последний год лира потеряла почти половину своей стоимости.

Между тем фондовый индекс BIST 100 в последний рабочий день этой недели вырос на 2,9%, а за год он поднялся более чем вдвое (на 119%).

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИРА, КУРС, ПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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