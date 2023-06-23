Турецкая лира обновила рекордный минимум после решения ЦБ резко поднять ставку

Курс турецкой лиры продолжает снижаться после того, как в четверг ЦБ Турции поднял ключевую процентную ставку сразу практически вдвое, сообщает Trading Economics.
Центробанк повысил ставку по семидневным операциям РЕПО до 15% годовых с 8,5%. Это максимальный уровень с ноября 2011 года.
Нацвалюта торгуется в пятницу на уровне 25,2386 лиры/$1 по сравнению с 24,8866 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. За последний год лира потеряла почти половину своей стоимости.
Между тем фондовый индекс BIST 100 в последний рабочий день этой недели вырос на 2,9%, а за год он поднялся более чем вдвое (на 119%).
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