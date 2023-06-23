Совет ЕС получил мандат на переговоры с Европарламентом по законопроекту о наращивании производства боеприпасов

Совет ЕС объявил в пятницу, что на уровне постпредов государств-членов согласован переговорный мандат по законопроекту о поддержке производства боеприпасов с целью наращивания мощностей по выпуску артиллерийских снарядов и ракет.

"Оборонная промышленность ЕС сталкивается с беспрецедентными проблемами, чтобы справиться с новой реальностью и существующими слабыми местами. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь европейской оборонно-промышленной базе производить больше для нашей собственной безопасности, а также для способности Украины защитить себя (...). Это остается нашим приоритетом и вопросом крайней срочности", - заявил министр обороны председательствующей в Совете ЕС Швеции Пол Йонсон.

Путем реализации адресных мер, в том числе финансирования, предлагаемый проект регламента направлен на "решение текущей нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов" в качестве третьего элемента "трехстороннего подхода" ЕС к укреплению европейского арсенала, отмечается в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

Совет ЕС согласовал 20 марта 2023 года "трехсторонний подход", направленный на предоставление Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов совместными усилиями стран союза в течение двенадцати месяцев.

Государства-члены договорились о срочной поставке Украине боеприпасов из существующих запасов.

Было выдвинуто предложение о совместных закупках боеприпасов и, при необходимости, ракет у европейской оборонной промышленности и Норвегии.

Теперь, когда постпреды государств-членов ЕС договорились о мандате по законопроекту об усилении оборонно-промышленного потенциала, Совет ЕС готов начать переговоры с Европейским парламентом, чтобы согласовать окончательный вариант регламента.

Европейская комиссия выделит 500 млн евро для поддержки этого проекта.