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Дальнее зарубежье 23.06.2023 21:45

ЕС продлил техническую возможность разблокировки замороженных активов российских инвесторов до конца года

Евросоюз продлил техническую возможность разблокировки замороженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream активов российских инвесторов до 31 декабря 2023 года. Соответствующая норма вошла в 11-й санкционный пакет ЕС, содержание которого опубликовано в официальном журнале Европейского союза в пятницу.

Компетентные органы стран-членов ЕС могут разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года.

Изначально такое разрешение ЕС дал в октябре 2022 года до 7 января 2023 года, затем срок был продлен до 24 июля.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

После публикации разрешения ЕС участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов неподсанкционных инвесторов. О положительных заключениях по заявкам крупных профучастников не сообщалось, известно только о "точечных" решениях, связанных с конкретными ситуациями (например, наличием у инвестора вида на жительство в стране ЕС).

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Тэги: ЕВРОПА, НРД, ЗАМОРОЗКА, РАЗРЕШЕНИЯ

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