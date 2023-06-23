В США надеются, что Индия будет покупать нефть у РФ по цене ниже установленного «потолка»

Индия самостоятельно принимает решения относительно покупки нефти у РФ, однако в США рассчитывают, что Дели при этом будет покупать этот энергоресурс по цене ниже согласованного Вашингтоном и его союзниками "потолка", заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Мы надеемся, что мы продолжим наблюдать, как они покупают российскую нефть по цене ниже "ценового потолка", - заявил Кирби во время пресс-брифинга в Белом доме.
При этом он отметил, что Индия должна "самостоятельно делать выбор", когда речь идет о покупке нефти.
С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 и Австралия.
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