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СНГ 24.06.2023 02:22

Генпрокуратура РФ: уголовное дело в отношении Пригожина возбуждено законно и обоснованно

Уголовное дело в отношении главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено на законных и обоснованных основаниях, сообщает Генпрокуратура РФ.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа", - заявили в надзорном ведомстве.

"Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - добавили в прокуратуре.

В пятницу Минобороны РФ заявило, что информация о нанесении российскими военными удара по позициям группы "Вагнер" не соответствует действительности.

Пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал журналистам, что президент РФ Владимир Путин "проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, необходимые меры принимаются".

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что после высказываний Пригожина Пригожина возбуждено дело о призывах к вооруженному мятежу.

"Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - заявили в НАК.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ПРИГОЖИН, ДЕЛО


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