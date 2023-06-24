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Дальнее зарубежье 24.06.2023 09:05

МИД Пакистана назвал упоминание страны в совместном заявлении США и Индии вводящим в заблуждение по геополитическим соображениям

Ссылка на Пакистан, включенная в совместное заявление США и Индии по итогам визита в Соединенные Штаты индийского премьер-министра Нарендры Моди, является политически мотивированной, вводящей в заблуждение и необоснованной, говорится в распространенном МИД Пакистана заявлении.

"Мы считаем ссылку на Пакистан в "Совместном заявлении Соединенных Штатов и Индии", опубликованном 22 июня 2023 года, необоснованной, односторонней и вводящей в заблуждение. Эта ссылка противоречит дипломатическим нормам и имеет политический подтекст", - говорится в нем.

В американо-индийском заявлении содержится призыв к Пакистану не допускать, чтобы его территория "использовалась для террористических атак", а также осуждается "трансграничный терроризм и использование террористических посредников".

Пакистанский МИД в связи с этим отметил, что "Пакистан принес несравнимые жертвы в борьбе с терроризмом", и выразил "удивление" тем, что страна "была добавлена (в заявление - ИФ), несмотря на тесное сотрудничество Пакистана с США в борьбе с терроризмом".

"Сегодня мы не видим, каким образом утверждения, содержащиеся в совместном заявлении, могли бы укрепить международную решимость бороться с терроризмом. Это заявление показывает, что дух сотрудничества, столь жизненно необходимый для победы над бедствием терроризма, был принесен в жертву на алтарь геополитических соображений", - подчеркнул МИД Пакистана.

Он призвал своих международных партнеров "придерживаться целостного и объективного взгляда на вопросы мира и безопасности в Южной Азии и воздерживаться от поддержки односторонних позиций".

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Тэги: ПАКИСТАН, США, ИНДИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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