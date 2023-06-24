В Белом доме по-прежнему заявляют, что Байден не участвовал в бизнес-деятельности сына с Китаем

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что не отказывается от сделанного ранее заявления, согласно которому президент США Джо Байден никогда не участвовал в бизнес-сделках его сына Хантера.

"Да, это так. Ничего в этом плане не изменилось", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста подтвердить, что Жан-Пьер не отказывается от сделанных ранее заявлений о том, что Байден не участвовал в бизнес-деятельности его сына с иностранцами. Сам Байден еще в 2020 году заверял, что не принимал участие в этих делах сына.

При этом Жан-Пьер добавила, что в последнее время не обсуждала с Байденом этот вопрос. Более подробно комментировать данную тему представитель Белого дома не стала.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщили, что сотрудник налогового управления США (IRS) Гэри Шепли, занимающийся расследованием того, совершал ли Хантер Байден налоговые преступления, заявил Конгрессу, что его команда нашла доказательства вовлечения Хантером его отца в бизнес-сделки.

По словам осведомителя, его команда получила доступ к сообщению в мессенджере WhatsApp от 30 июля 2017 года, отправленного Хантером Байденом китайскому бизнесмену Генри Чжао. В нем сын президента, как предполагается, оказывал давление на собеседника во время обсуждения сделки в сфере энергетики и спрашивал, почему "взятое обязательство не было выполнено". При этом Хантер Байден заверял собеседника, что сидит рядом с отцом.

"Если мне позвонит или напишет кто-то, кроме тебя, Чжана или вашего шефа, я удостоверюсь, что благодаря человеку, который сидит рядом со мной и каждому человеку, которого он знает, а также - благодаря моей способности обижаться вечно, ты пожалеешь о том, что не следовал моим указаниям", - писал Хантер Байден в сообщении китайскому бизнесмену.

При этом Шепли не исключил возможность того, что президент США на самом деле не находился рядом со своим сыном, когда тот отправил это сообщение, и неизвестно, знал ли он о том, что его сын что-то говорит от его имени.

На момент той переписки Байден еще не являлся президентом США.