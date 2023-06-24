Расследование обстоятельств аварии батискафа «Титан» возглавит береговая охрана США

Береговая охрана США будет руководить расследованием обстоятельств и причин аварии батискафа "Титан", перевозившего пассажиров к "Титанику", сообщил Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).
"Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата "Титан" крупной морской аварией и возглавит расследование", - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
В нем отмечается, что береговая охрана "занимается всеми запросами СМИ, связанными с этим расследованием", а NTSB "присоединился к расследованию и внесет свой вклад".
19 июня стало известно, что батискаф, на борту которого находились пять человек, пропал в Атлантическом океане во время туристической экспедиции к месту гибели "Титаника". В поисках аппарата приняли участие американские и канадские корабли и самолеты, плавучая база Polar Prince, с которой он погружался, а также судно французского океанографического исследовательского института по освоению моря.
22 июня береговая охрана США заявила, что члены поисковой группы обнаружили обломки батискафа. Впоследствии в ВМС США сообщили, что зарегистрировали звук, похожий на взрыв, в районе погружения "Титана", когда он потерял связь с кораблем поддержки.
Телеканал CNN со ссылкой на береговую охрану США сообщил накануне, что на месте крушения батискафа продолжаются поисковые работы с целью выяснения причин трагедии.
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