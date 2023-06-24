Манат подорожал к евро и рублю, подешевел к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 июня сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 24 июня ЦБА установил на уровне 1.8521 маната/1EUR (23 июня - 1.8587 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 июня установил на уровне 0.0201 манат/1RUB (23 июня - 0.0204 манат/1RUB).
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 24 июня ЦБА установил на уровне 0.0674 манат/1TRY (23 июня - 0.0672 манат/1TRY).
Б.Рустамбеков
ЕС встревожен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией
США, КНР, Франция, РФ и Великобритания обсудили на экспертном уровне в Каире стратегические риски - госдеп
Баку и Сеул обсудили направления расширения двухстороннего сотрудничества
Власти Азербайджана продлили до 2 октября специальный карантинный режим в стране из-за COVID-19
Глобального равноправия полов в мире придется ждать 131 год - ВЭФ
Папа римский все еще страдает от последствий наркоза после операции на кишечнике
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Палата представителей и сенат конгресса США потребовали от госдепа и ЦРУ информации о разведывательной базе КНР на Кубе
Собянин: в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности
В Белом доме по-прежнему заявляют, что Байден не участвовал в бизнес-деятельности сына с Китаем
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
Завершилась первая программа мини-MBA Университета Boğaziçi для сотрудников AccessBank-а
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС