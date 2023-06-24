Собянин: в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. "В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах", - написал он в своем телеграм-канале. "Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам", - добавил Собянин.

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