AREA и японская Komaihaltec разработают ТЭО оптимальной системы энергоснабжения за счет ВИЭ в горных селах

Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии (AREA) при Минэнерго Азербайджана и японская компания "Komaihaltec" договорились о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Директор AREA Джавид Абдуллаев в пятницу провел встречу в Баку с делегацией Komaihaltec. Стороны обсудили расширение возможностей сотрудничества между двумя странами в сфере ВИЭ. По итогам встречи состоялось подписание подписали Меморандума о взаимопонимании по проектам в области ВИЭ", - говорится в сообщении AREA.

По информации Агентства, Меморандум предусматривает разработку технико-экономического обоснования проекта создания оптимальной системы электро- и теплоснабжения за счет гибридной электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии в горных селах Азербайджана.

Н.Аббасова