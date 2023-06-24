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СНГ 24.06.2023 11:12

Путин назвал «ударом в спину» действия, раскалывающие единство общества

Президент РФ Владимир Путин назвал действия главы создателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина "отступничеством и ударом в спину".

"Действия, которые раскалывают наше единство - это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу", - сказал Путин в видеообращении.

Президент подчеркнул, что "битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено всего, что ослабляет нас - любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри".

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Тэги: РОССИЯ, ЕДИНСТВО, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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