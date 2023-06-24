Путин обещает решительные меры для стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону

Ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, будут приняты меры по её стабилизации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остаётся сложной", - сказал Путин в обращении к россиянам.

По его словам, "фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".