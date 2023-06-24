Действия по защите от угрозы мятежников будут жесткими - Путин

Внутренняя смута наносит удар по государственности РФ, действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации, это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие", - сказал Путин в видеообращении.

Он подчеркнул, что "все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом".