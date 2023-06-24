Путин обещает не допустить повторения 1917 года и гражданской войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власть не допустит повторения трагедии гражданской войны и защитит государство и народ от любых угроз, в том числе внутреннего предательства.
В телеобращении к гражданам РФ Путин заявил, что в 1917 году "России был нанесен удар в спину". "Сплетни, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии, распадом государства, утратой громадных территорий, в итоге - трагедией и гражданской войной", - сказал Путин.
"Мы не дадим этому повториться, защитим наш народ и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене своей стране и своему народу", - подчеркнул Путин.
"Повторю: любая внутренняя смута - смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу", - сказал он.
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