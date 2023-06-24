Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

23.06 $/bbl +/- WTI 69.16 -0.35 Brent 73.85 -0.29

СНГ 24.06.2023 12:04

Глава Дагестана призвал местных жителей воздержаться от поездок в другие регионы

Ситуация в Дагестане спокойная, все службы, обеспечивающие безопасность, работают как часы, сообщил в субботу глава Дагестана Сергей Меликов.

"На постоянной связи с коллегами. Дополнительных мер пока не требуется, но мы к ним готовы и будем незамедлительно реагировать в случае необходимости. Пока прошу по возможности воздержаться от поездок в регионы, объявившие режим КТО", - написал Меликов в своём телеграмм-канале.

Он также призвал дагестанцев доверять только проверенным и официальным источникам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ОБСТАНОВКА


Похожие новости


Газпром построит АГНКС на границе с Азербайджаном Эмин Агаларов с партнером создали компанию для ресторанного проекта в Дагестане По делу о массовом выпуске фальшивых купюр в Дагестане задержаны 11 человек Число погибших на Каспии тюленей возросло уже до 2,5 тыс. особей ОАЭ и Турция заинтересованы в реализации туристических проектов на территории Дагестана - глава республики 80 граждан Азербайджана арестованы на 10 суток после беспорядков в Дагестане Ситуация на границе РФ и Азербайджана не рукотворная, а связана с коронавирусом - Песков Десять граждан Азербайджана задержаны после беспорядков в Дагестане, возбуждено уголовное дело Свыше 150 граждан Азербайджана вернутся во вторник из Дагестана на родину Около 90 граждан Азербайджана доставлены в отделы полиции из-за беспорядков у палаточного лагеря в Дагестане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az